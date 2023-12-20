Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регулярный речной электротранспорт Москвы внесли в Книгу рекордов России. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Он отметил, что проект удостоился сразу двух сертификатов – российского и международного.

"Проект получил официальное признание Книги рекордов России. Для нас это большая честь и гордость. Это подтверждает, что мы стали лучшими в создании инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне", – подчеркнул заммэра.

Регулярный речной транспорт ввели на маршруте Киевский – Сердце Столицы полгода назад. С момента запуска им воспользовались свыше 325 тысяч раз. Кроме того, транспорт вызвал интерес у иностранных туристов.

Ранее в столицу прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна. Причалы изготовили в Перми, они сделаны из высокопрочной стали. А электрические речные трамваи произвели в Санкт-Петербурге с использованием технологии лазерной сварки, что обеспечивает их долговечность.

До этого Ликсутов рассказал, что московские электросуда оснащены 32 светодиодными светильниками, которые позволяют регулировать яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток, что создает на борту атмосферу уюта.



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