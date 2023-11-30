Зимой по воде: как работают электросуда в Москве в холодный сезон

В столице впервые в зимнем сезоне по Москве-реке курсируют пассажирские электросуда. В прошлом году они прошли испытания минусовой температурой и показали готовность к использованию круглый год. Для комфорта пассажиров на причалах и в самих речных трамвайчиках установлены климатические системы, работающие зимой на обогрев. Рассказываем подробности.
Впервые зимой
Сезон летней речной навигации завершился в Москве в ноябре, но смена погоды никак не влияет на работу электросудов. Новый вид городского транспорта продолжает курсировать по двум регулярным маршрутам: Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники. На каждом из них – шесть причалов.
В некоторых случаях поездка на речных трамвайчиках может заметно сэкономить пассажиру время. Например, путь на электросудне от Южного речного вокзала до причала "Нагатинский Затон" составляет всего 17 минут. В то же время на наземном транспорте он займет более получаса.
Речные трамвайчики легко преодолевают битый лед толщиной до 20 сантиметров. В случае если слой окажется толще, на помощь судам придут ледоколы. "В период осложнения погодных условий нами предусмотрено на первом и втором маршруте сопровождение ледокольное. Для этого выделены отдельные сопровождающие ледоколы", – рассказал заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владимир Басманов.
Прошлой зимой речные трамвайчики прошли испытания при минусовых температурах. Все их конструктивные элементы выполнены с учетом круглогодичной и всепогодной эксплуатации. Кроме того, как на самих судах, так и на причалах были установлены климатические системы. Для комфорта пассажиров в зимний период они работают на обогрев.
За безопасностью городской акватории следит Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В 2023 году при нем была создана новая служба пассажирского сервиса на причалах электросудов, которая работает и зимой. Специалисты информируют горожан о маршрутах и времени отправления речных трамвайчиков, а также помогают при посадке. На каждом причале ежедневно дежурят по три сотрудника.
Быстро и комфортно
Электросуда интегрированы в систему столичного транспорта. Благодаря этому, жители и гости города могут оплатить поездку по реке банковской картой, "Тройкой" или пройти по биометрии.
В любой день ее цена составит 150 рублей. При этом для тех, кто пользуется абонементом "Тройка" на 90 и 365 дней, проезд бесплатный, поскольку уже включен в стоимость. То же самое касается и детей до семи лет. Они могут прокатиться на речном трамвайчике совершенно бесплатно, но при условии, что их сопровождает взрослый.
Одно судно вмещает на своем борту 50 пассажиров. Для комфортной поездки в салоне установлены столики, здесь же можно зарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi. Удобные кресла обиты пожароустойчивой тканью, которая, по словам экспертов, прослужит более 15 лет. Помимо того, предусмотрены места для парковки велосипедов и самокатов, в стены встроены два просторных санузла.
Комфортно не только внутри элекстросудна, но и на плавучих причалах. Здесь есть места для отдыха с кафе и панорамными видами, Wi-Fi, информационные табло с расписанием.
Новый для города вид транспорта экологичен. Он не выбрасывает вредных веществ в воду, не загрязнет воздух. Вся инфраструктура для речных трамвайчиков также безопасна. В будущем по Москве-реке начнет курсировать 21 электросудно – все они будут созданы по отечественным технологиям, а число плавучих причалов увеличится до 23.
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