Зимой по воде: как работают электросуда в Москве в холодный сезон

В столице впервые в зимнем сезоне по Москве-реке курсируют пассажирские электросуда. В прошлом году они прошли испытания минусовой температурой и показали готовность к использованию круглый год. Для комфорта пассажиров на причалах и в самих речных трамвайчиках установлены климатические системы, работающие зимой на обогрев. Рассказываем подробности.



Впервые зимой

Сезон летней речной навигации завершился в Москве в ноябре, но смена погоды никак не влияет на работу электросудов. Новый вид городского транспорта продолжает курсировать по двум регулярным маршрутам: Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники. На каждом из них – шесть причалов.

В некоторых случаях поездка на речных трамвайчиках может заметно сэкономить пассажиру время. Например, путь на электросудне от Южного речного вокзала до причала "Нагатинский Затон" составляет всего 17 минут. В то же время на наземном транспорте он займет более получаса.





Максим Ликсутов заммэра Москвы по вопросам транспорта Круглогодичного речного транспорта полностью на электроходу нет больше нигде, кроме нашего города. Растет число горожан, которые пользуются регулярным водным маршрутом для ежедневных поездок. Зимой режим работы не изменится. Все благодаря ледовому классу электросудов.

Речные трамвайчики легко преодолевают битый лед толщиной до 20 сантиметров. В случае если слой окажется толще, на помощь судам придут ледоколы. "В период осложнения погодных условий нами предусмотрено на первом и втором маршруте сопровождение ледокольное. Для этого выделены отдельные сопровождающие ледоколы", – рассказал заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владимир Басманов.

Прошлой зимой речные трамвайчики прошли испытания при минусовых температурах. Все их конструктивные элементы выполнены с учетом круглогодичной и всепогодной эксплуатации. Кроме того, как на самих судах, так и на причалах были установлены климатические системы. Для комфорта пассажиров в зимний период они работают на обогрев.

За безопасностью городской акватории следит Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В 2023 году при нем была создана новая служба пассажирского сервиса на причалах электросудов, которая работает и зимой. Специалисты информируют горожан о маршрутах и времени отправления речных трамвайчиков, а также помогают при посадке. На каждом причале ежедневно дежурят по три сотрудника.



Быстро и комфортно

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Электросуда интегрированы в систему столичного транспорта. Благодаря этому, жители и гости города могут оплатить поездку по реке банковской картой, "Тройкой" или пройти по биометрии.

В любой день ее цена составит 150 рублей. При этом для тех, кто пользуется абонементом "Тройка" на 90 и 365 дней, проезд бесплатный, поскольку уже включен в стоимость. То же самое касается и детей до семи лет. Они могут прокатиться на речном трамвайчике совершенно бесплатно, но при условии, что их сопровождает взрослый.

Одно судно вмещает на своем борту 50 пассажиров. Для комфортной поездки в салоне установлены столики, здесь же можно зарядить гаджеты и воспользоваться Wi-Fi. Удобные кресла обиты пожароустойчивой тканью, которая, по словам экспертов, прослужит более 15 лет. Помимо того, предусмотрены места для парковки велосипедов и самокатов, в стены встроены два просторных санузла.

Комфортно не только внутри элекстросудна, но и на плавучих причалах. Здесь есть места для отдыха с кафе и панорамными видами, Wi-Fi, информационные табло с расписанием.

Новый для города вид транспорта экологичен. Он не выбрасывает вредных веществ в воду, не загрязнет воздух. Вся инфраструктура для речных трамвайчиков также безопасна. В будущем по Москве-реке начнет курсировать 21 электросудно – все они будут созданы по отечественным технологиям, а число плавучих причалов увеличится до 23.

