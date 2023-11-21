Речным маршрутом Киевский – Сердце Столицы воспользовались более 300 тыс раз

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 300 тысяч раз москвичи воспользовались первым регулярным речным маршрутом Киевский – Сердце Столицы за пять месяцев его работы. Электросуда выполнили почти 10 тысяч рейсов, а также прошли около 70 тысяч километров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый регулярный речной маршрут круглогодичного электротранспорта. Это уникальный проект не только для нашей страны, но и для всего мира", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На маршруте задействованы шесть причалов. В их число вошли Киевский, Трехгорный, Сити – Багратион, Сити – Центральный, Кутузовский и Сердце Столицы. Наиболее популярным стал Киевский. С него отправляются более 40% жителей и гостей города.

Оплатить поездку можно при помощи билета "Кошелек" на карте "Тройка", банковской картой или Android-смартфоном с NFC. Бесплатным проезд является для владельцев абонементов "Тройка" на 90 и 365 дней, а также для детей до 7 лет.

Ранее в столицу прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна. Причалы изготовили в Перми, они сделаны из высокопрочной стали. А электрические речные трамваи произвели в Санкт-Петербурге с использованием технологии лазерной сварки, что обеспечивает их долговечность.

Еще три плавучих причала установили в Москве