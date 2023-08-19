Володин назвал возрождение речного транспорта стимулом развития экономики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возрождение речного транспорта будет стимулом развития экономики РФ. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, страна вошла в тройку государств по длине водных путей.

"Это преимущество важно использовать. Реки позволяют доставлять грузы и пассажиров в районы, с которыми отсутствует железнодорожное и автомобильное сообщение", – отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что в регионах страны с внутренними водными путями создают 90% валового внутреннего продукта, а также там проживает 80% населения. Он указал, что в каждом мегаполисе существует крупная водная артерия.

Володин добавил, что 21 августа состоится выездное совещание Совета ГД в Чкаловском районе Нижегородской области, на котором обсудят вопросы развития речного транспорта.

"Важно выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта. Это повысит качество жизни людей во многих субъектах нашей страны", – заключил председатель ГД.

Первый круглогодичный маршрут речного электротранспорта открылся в Москве 20 июня 2023 года. Сейчас на пути следования электросудов действует шесть причалов: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский и Сердце Столицы. Маршрут планируется постепенно продлевать по мере готовности инфраструктуры.

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