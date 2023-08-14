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12:11

Транспорт

В Москве установили еще три плавучих причала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юге Москвы сделали дополнительно три плавучих экологичных причала. Их установили в рамках проекта по подготовке к открытию второго речного маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Теперь число причалов возросло до четырех. Плавучие причалы появились на следующих улицах:

  • у набережной Марка Шагала – причал ЗИЛ;
  • на Новоданиловской набережной – причал Автозаводской мост;
  • на Нагатинской набережной – причал Кленовый бульвар.

По информации пресс-службы Дептранса Москвы, сейчас осталось провести финальную отделку и пусконаладочные работы.

"Наши плавучие причалы – полностью отечественная разработка, они созданы с учетом высоких стандартов московского транспорта, не наносят вреда экологии и работают исключительно за счет электричества. На причалах есть все для комфортного ожидания электросудов", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что 16-метровый плавучий причал установили на Южном речном вокзале. Новые электрические суда примерно за две недели перевезли по Москве-реке более 22 тысяч граждан.

Новое электросудно вышло на маршрут по Москве-реке

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