В Москве установили еще три плавучих причала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юге Москвы сделали дополнительно три плавучих экологичных причала. Их установили в рамках проекта по подготовке к открытию второго речного маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Теперь число причалов возросло до четырех. Плавучие причалы появились на следующих улицах:



у набережной Марка Шагала – причал ЗИЛ;

на Новоданиловской набережной – причал Автозаводской мост;

на Нагатинской набережной – причал Кленовый бульвар.

По информации пресс-службы Дептранса Москвы, сейчас осталось провести финальную отделку и пусконаладочные работы.

"Наши плавучие причалы – полностью отечественная разработка, они созданы с учетом высоких стандартов московского транспорта, не наносят вреда экологии и работают исключительно за счет электричества. На причалах есть все для комфортного ожидания электросудов", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что 16-метровый плавучий причал установили на Южном речном вокзале. Новые электрические суда примерно за две недели перевезли по Москве-реке более 22 тысяч граждан.



Новое электросудно вышло на маршрут по Москве-реке