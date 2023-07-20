Москвичам рассказали, как "Экопатруль" следит за состоянием Москвы-реки

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В сезон навигации за чистотой главной водной артерии столицы следит коммунальный флот, а качество и безопасность воды в ней контролирует специальный аналитический комплекс "Экопатруль". О том, как работает последний, по случаю Дня Москвы-реки рассказал портал мэра и правительства города.

"Главная и основная задача судна "Экопатруль" – мониторинг водных объектов. Мы проверяем воду Москвы-реки на содержание в ней вредных компонентов. Для этого на судне оборудована лаборатория. Кроме того, мы осматриваем береговую линию на предмет загрязнения", – поделился капитан судна Алексей Чеканов.

"Экопатруль" заработал в 2002 году. Каждый день он проходит маршрут от Южного речного вокзала, через Кремль, "Лужники" и доходит до "Москва-Сити", после чего возвращается в порт. За примерно шесть часов судно проходит до 100 километров.

На пути следования судно собирает пробы воды с помощью установленного на носу специального устройства. В последнем также предусмотрены датчики, которые позволяют оценить электропроводимость воды, концентрацию кислорода, окислительно-восстановительный потенциал, температуру и другие показатели.

Внутри судна работает лаборатория, сотрудники которой анализируют полученные пробы на содержание аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца. Если какой-либо из показателей не соответствует норме, специалисты сообщают об этом в Росприроднадзор и столичный департамент природопользования.

Как отметила заведующая лабораторией "Экопатруля" Екатерина Смогина, за последние полгода серьезных нарушений по качеству воды в Москве-реке выявлено не было.

Аналитический комплекс между тем следит не только за состоянием Москвы-реки, но и ее притоков – Сходни, Яузы, Пахры и реки Сетуни. Специалисты контролируют состояние береговой линии и периодически сдают пробы воды оттуда в лаборатории Мосэкомониторинга.

С 17 по 23 июля в столице проходят Дни Москвы-реки. По этому случаю в городе запланировано больше 20 различных мероприятий. Они пройдут в экоцентрах и на природных территориях Москвы, участникам расскажут про главную реку города, ее обитателей и ее проблемы.