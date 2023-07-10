Дни Москвы-реки пройдут в столице 17–23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Больше 20 различных мероприятий пройдут в с столице в рамках Дней Москвы-реки, которые запланированы на 17–23 июля. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Мы будем принимать активное участие, рассказывать жителям про нашу реку, про ее обитателей, про ее проблемы. <...> Будем нацеливать их на бережное отношение ко всему, что нас окружает", – цитирует его Агентство "Москва".

Он отметил, что мероприятия, посвященные главной реке города, пройдут в экоцентрах и на природных территориях.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". В рамках него для горожан подготовят концерты, лекции, выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

