Гастрономический фестиваль "Вкусы России" открылся в Москве

Фото: Московские сезоны

Фестиваль "Вкусы России", организованный Минсельхозом РФ совместно с правительством Москвы, стартовал в столице. Посетить его можно будет до 16 июля, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что для всех посетителей на мероприятии будут работать 26 площадок в разных районах города, на которых они смогут попробовать различные блюда, приобрести товары, представленные производителями из более чем 70 регионов страны, посетить мастер-классы художников, ремесленников и шеф-поваров.

"На площадках запланирована большая культурная программа с концертами, театральными представлениями и творческими занятиями. Детей и взрослых научат народным техникам художественной росписи и мозаики, гончарному делу, резьбе по дереву и многому другому", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

С 7 по 9 июля москвичи и гости столицы могут посетить гончарную мастерскую, которая будет находиться на улице Адмирала Руднева. Посетители посмотрят на изготовление посуды из глины в технике дагестанских мастеров или сибирской креманки, после чего они смогут сделать ее самостоятельно, отметила Сергунина.

По ее словам, 8 июля в мастерской можно будет украсить гжельской росписью керамическую тарелку.

На Ключевой улице была организована мастерская по изготовлению деревянных игрушек, 8 июля посетители смогут вырезать свою ложку из липы, 7 и 9 июля все желающие попробуют создать матрешку или трещотку.

Заммэра добавила, что в шале на улице Хачатуряна граждане смогут изучить виды традиционной художественной росписи, 7 и 9 июля они смогут самостоятельно украсить солонки гуслицкими узорами, а 8 и 9 июля москвичи могут отправиться на мастер-класс по созданию шкатулки в обвинском стиле.

На Святоозерской улице 7 июля гости мероприятия создадут свой кулон, 9 июля изготовят браслет из гусевского хрусталя.

Мастерская, находящаяся рядом со станцией метро "Некрасовка", позволит жителям города и туристам обучиться техникам плетения, 7 и 9 июля они смогут с помощью мастеров создать салфетки из лент, коврики из нитей и предметы интерьера из лозы.

На Матвеевской улице, Ореховом бульваре и других площадках все желающие также могут посетить ряд кулинарных мастер-классов, рассказала Сергунина. Все, кто решит побывать там, узнают множество рецептов блюд из разных регионов России.

Заммэра подчеркнула, что в дни фестиваля также пройдут и другие мероприятия, например, в художественной мастерской на Тверской площади расскажут об истории и жизни народов России, покажут традиционные узоры и росписи, предложат написать небольшую картину маслом. В Парке Горького горожане смогут познакомиться с техникой и тайными смыслами мозаики, с помощью которой они украсят горшки, тарелки или создадут настенное панно.

В научной студии на Городецкой улице пройдут мастер-классы специалистов Московского государственного технического университета имени Баумана, где посетители смогут изучить основы блочного программирования для разработки игр, освоить базовые навыки сборки электросхем и попробовать свои силы в 3D-моделировании, резюмировала Сергунина.

Ранее Сергунина сообщала, что в столичном парке "Зарядье" состоится второй музыкальный фестиваль "Новая классика", на котором музыканты представят более 70 произведений в традиционных и авторских аранжировках.

Он пройдет с 8 по 9 июля, а программа фестиваля была приурочена к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Заммэра отметила, что музыку в эти дни смогут послушать все желающие, так как вход на мероприятие свободный.



Музыкальный фестиваль "Новая классика" пройдет в парке "Зарядье" с 8 по 9 июля