Собянин: с 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль "Дружба народов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Масштабный фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля, в течение которого жители города смогут ознакомиться с национальными культурами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Подготовили театральные и концертные программы, экскурсии, тематические лекции и фотовыставки. Для детей – театральные постановки и мастер-классы. Так, например, они смогут поучаствовать в боях богатырей и поучиться игре на гуслях. Старшее поколение ждут на занятиях по рукоделию и рисованию, а также на выставках и на дегустациях блюд национальной кухни", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По словам мэра, на площади Промышленности будет установлена главная сцена фестиваля, на которой с 13 по 16 июля москвичи и гости столицы смогут увидеть концерты, музыку исполнят творческие коллективы из стран СНГ. В субботу, 15 июля, состоится церемония открытия, после чего начнется программа "Фестивальный калейдоскоп". В конце вечера на сцене выступит певица Варвара.

С культурой народов РФ граждане смогут познакомиться в воскресенье, 15 июля. С 14:00 до 16:00 они смогут посмотреть на хореографический коллектив и совместно с ним разучить движения народных танцев, после этого будет организован концерт "Многоликая Россия", день завершится музыкальным коллажем "Колесо истории", отметил Собянин.

В этот же день, добавил мэр, 12:00 до 18:00 рядом с выставочно-торговым центром Республики Армения пройдет национальный праздник "Абрикос". В рамках которого москвичи и туристы угостятся фруктом.

Также с 14 по 16 июля в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион", режиссером и исполнителем которого является лауреат многочисленных международных и российских фестивалей Георгий Иобадзе. Градоначальник предупредил, что для того, чтобы попасть на мероприятия, необходима предварительная регистрация.

Москвичам стоит зарегистрироваться и в том случае, если они хотят посетить 15 июля концерт "POLE на крыше", сказал Собянин.

В воскресенье, 16 июля, куратор Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков прочитает лекцию "Дружба народов: реальность или имперский миф", позже будет организована лекция историка архитектуры Айрата Багаутдинова "Национальное в архитектуре СССР", для них потребуется предварительная регистрация, подчеркнул мэр Москвы.

Собянин рассказал, что все посетители фестиваля могут отправиться 13–14 июля в Музей кино, где пройдет мероприятие "Сказки в диафильмах".

Регистрация в том числе понадобится для посещения занятий по каллиграфии, которые пройдут 13 июля в Музее славянской письменности "Слово", для мастер-класса по исторической каллиграфии "Глаголица или кириллица?", организованного 14 июля и для квиза "Созвездие народов России", который будет проходить 15 июля, отметил мэр.

В этом же музее, по словам Собянина, с 15 по 16 июля можно посетить экскурсии "Как письменность народы объединила" и "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней", для участия всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться.

В рамках спортивным мероприятий 15 июля пройдет футбольный турнир "Абрикосовый мяч", финалисты которого 16 июля примут участие в Кубке дружбы. Помимо этого, в выходные в том числе будут организованы соревнования по шахматам и нардам, рассказал градоначальник.

Кроме того, 15 и 16 июля в 12:00 на выводном круге Центра национальных конных традиций будут организованы соревнования по хоббихорсингу с элементами национальных конных дисциплин, а 15 июля выдающиеся всадники Кремлевской школы верховой езды выступят с программой "Национальные конные традиции народов мира", добавил мэр.

Собянин рассказал, что для детей 13 июля "Детское посольство" покажет спектакль "Путешествие в Древнюю Русь", на который стоит предварительно зарегистрироваться. Посетители смогут изучить жизнь и культуру, увидят сражение богатырей и многое другое.

С 12:00 до 15:00 для маленьких граждан столицы будет организована программа "Посольская дача", в рамках которой пройдет ряд мастер-классов и спектакль "Тайна заколдованной принцессы".

Также центры московского долголетия пригласили горожан посетить танцевальную площадку, которая находится в парке "Останкино". На ней с 13 по 15 июля, по словам Собянина, пройдут мастер-классы по рукоделию, рисованию, на том же месте состоится дегустация блюд национальной кухни, выставка кукол и лекция клуба путешественников.

На Центральной аллее ВДНХ с 13 по 16 июля разместится фотовыставка "Дружба народов", а в северном розарии появится галерея снимков "Национальный костюм народов России и СНГ", рассказал градоначальник. Также на территории парка были организованы выставки "Туристический потенциал Карачаево-Черкесии" и "История вокруг нас".

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала о старте фестиваля "Вкусы России" в Москве, который можно посетить до 16 июля.

Для всех посетителей на мероприятии будут работать 26 площадок в разных районах города, на которых они смогут попробовать различные блюда, приобрести товары, представленные производителями из более чем 70 регионов страны, посетить мастер-классы художников, ремесленников и шеф-поваров, отметила она.



Гастрономический фестиваль "Вкусы России" открылся в Москве