Фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Мостуризма

Фестиваль "Усадьбы Москвы" начнется в столице 1 июля и продлится до 30 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль пройдет на 15 исторических площадках. Откроется он уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. В течение трех месяцев москвичей и туристов ждет больше 270 мероприятий. Это экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что одна из идей проекта – познакомить жителей и гостей столицы с московскими усадьбами. В день старта фестиваля в усадьбе Кусково посетителям расскажут о формировании ансамбля, покажут иммерсивный спектакль "Закулисье усадебного театра" и организуют тематический пикник "Традиции пикников: от царской России до наших дней".

Днем позже в усадьбе Измайлово прочитают лекцию об истории места, пригласят поучаствовать в мастер-классе по изготовлению украшений и посмотреть интерактивный спектакль молодых артистов о жителях Москвы XVIII века.

9 июля цикл мероприятий пройдет в усадьбе Влахернское-Кузьминки. Там состоятся лекция о классицизме в архитектуре, экскурсия-аудиоспектакль "Воспоминания об усадьбе" и турнир по петанку. Кроме того, гостям фестиваля расскажут, какие блюда подавали к столу в домах известных русских писателей.

15 июля фестивальная программа состоится в музее-заповеднике "Царицыно". Для детей и взрослых организуют обзорную экскурсию, открытый урок "Старые правила делового общения: как писали письма в XIX веке" и иммерсивные представления "Русская готика Баженова", посвященные периоду создания знаменитого ансамбля, и "Дачное Царицыно".

Посетители музея-заповедника "Коломенское" 16 июля смогут прогуляться по фруктовым садам, а также послушать отрывки из "Повестей Белкина" Александра Пушкина на литературных чтениях под открытым небом.

Ранее стало известно о переносе молодежного форума "Московский транспорт". О новых сроках проведения форума организаторы сообщат позже.

До этого ведомство анонсировало проведение квестов и тренингов в рамках форума для сотрудников метро со всей страны и представителей столичного транспорта.

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