Москвичей пригласили на финальные концерты музыкального фестиваля "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горожане 1 и 2 июля смогут бесплатно посетить финальные концерты Первого московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Днем для гостей выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и другие коллективы, вечером москвичей ожидают концерты оркестра "Зарядье" под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина.

Как отметил генеральный директор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин, фестиваль организовали для широкой аудитории. Помимо концертов, москвичи могут посетить мастер-классы и лекции.

Всего в рамках фестиваля запланировали 37 концертов в большом и малом залах, 84 проекта, два из которых мировые, 11 театральных постановок и шахматный турнир. Фестиваль уже посетили 25 тысяч человек.

С 28 по 30 августа на Красной площади в Москве пройдет фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям". На мероприятии выступят детские и молодежные духовые оркестры – победители отборочного этапа по Центральному федеральному округу, а также коллективы из других регионов.



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