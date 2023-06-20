Фестиваль "Спасская башня детям" состоится в Москве с 28 по 30 августа

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям" пройдет на Красной площади в Москве с 28 по 30 августа.

На мероприятии выступят детские и молодежные духовые оркестры – победители отборочного этапа по Центральному федеральному округу, а также коллективы из других регионов. Все условия участия опубликованы в специальном разделе на официальном сайте фестиваля "Спасская башня".

"Мы очень рады, что этот трогательный, патриотичный и по-настоящему красивый творческий проект вновь возвращается на Красную площадь, за что хотелось бы выразить большую благодарность министерству культуры России. Они поддержали нашу инициативу и в рамках государственной программы "Развитие культуры" федерального проекта "Развитие искусства и творчества" выделили субсидию на реализацию Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям" в этом году", – сказал глава Международного культурного центра "Спасская башня" Сергей Смирнов.

Мероприятие проведут впервые за три года в рамках XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он состоится на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

Проект "Спасская башня детям" реализуется с 2013 года. Его цели – популяризация военно-музыкального искусства среди подрастающего поколения, воспитание патриотизма и интереса к жанровому многообразию, а также возрождение молодежного оркестрового движения. Кроме того, организаторы стараются поддержать юных талантливых артистов и создать условия для их развития.

Ранее началась продажа билетов на фестиваль "Спасская башня". Их цена составляет от 1,8 до 7,5 тысячи рублей. Билеты продаются на официальном сайте фестиваля, на портале Concert.ru и в кассе оператора на Цветном бульваре. Организаторы призвали к бдительности и попросили не покупать места с рук и у третьих лиц.