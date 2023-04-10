Фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 3 сентября 2023 года.

Мероприятие состоится уже 16-й раз. За время проведения в фестивале приняли участие порядка 160 коллективов из 57 стран. Его зрителями стали свыше 860 тысяч человек, а в прямой трансляции выступления посмотрели более 50 миллионов.

Билеты на фестиваль 2023 года в скором времени поступят в продажу. Также организаторы безвозмездно пригласят несколько тысяч зрителей среди социально незащищенных граждан, учеников дошкольных и школьных учреждений страны и семей участников спецоперации на Украине.

Ранее были объявлены сроки проведения крупнейшего российского фестиваля русского рока "Нашествие". В 2023 году он состоится в Калужской области с 4 по 6 августа.



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