Весенний велофестиваль состоится в Москве 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2023 году Весенний велофестиваль в Москве организуют 21 мая. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Вместе с этим во многих российских регионах состоится массовый забег, посвященный экологическим проблемам. Мероприятие пройдет 20 мая. Велофестиваль пройдет на следующий день, чтобы все активисты смогли принять участие сразу в двух спортивных праздниках.

"Такие мероприятия привлекают внимание к вопросам экологии и здорового образа жизни, повышают популярность велотранспорта и позволяют найти единомышленников. В ближайшее время откроем регистрацию, зовите друзей и близких", – поделился заммэра Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как город отметит 100-летие столичного спорта. Так, в апреле состоится фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" в "ЦСКА Арене". Помимо этого, в городе запланирован этап Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин "Кубок дружбы".

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