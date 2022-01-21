Строительство центров самбо и бокса в "Лужниках" завершено на три четверти

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительная готовность здания Международного центра самбо и бокса в "Лужниках" составляет 74%. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На территории "Лужников" продолжается возведение здания центров самбо и бокса – уникального комплекса для любителей единоборств, рассчитанного на проведение как тренировок, так и соревнований международного уровня", – отметил он.
По словам Бочкарева, полностью готовы конструктив здания и кровля. Фасадные работы, устройство систем внутреннего водоотведения и водоснабжения, вентиляции и электроснабжения близки к финалу. Устройство всех прочих инженерных систем продолжается, а внутренние отделочные работы находятся в продвинутой степени готовности.
Центры самбо и бокса будут объединены фасадом и расположатся симметрично друг другу. Они смогут функционировать независимо, а потоки посетителей не будут пересекаться. Особенностью объекта станут зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать с улицы.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года в столице планируется построить 31 спортивный объект. В совокупности в них будут располагаться 37 бассейнов.
В частности, откроется теннисный клуб и международные центры самбо и бокса в "Лужниках", серфинг-парк "Волна" в Мнёвниках, ледовый дворец для центра спорта и образования "Самбо-70", спорткомплекс с экстрим-парком и зоной для воркаута в Некрасовке и другие.
В "Лужниках" заканчивают строительство двух новых спортцентров
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