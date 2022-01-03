Собянин рассказал о планах строительства спорткомплексов с катками в Москве

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Сергей Собянин анонсировал строительство новых спортивных комплексов с катками в Москве. Об этом мэр написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что сейчас в столице есть почти 1,4 тысячи дворовых и районных катков, а также современные ледовые арены. Вместе с тем число площадок будет увеличиваться.

"В планах – строительство спорткомплексов с катками в Некрасовке, на Ленинградском проспекте, "Самбо-70", "Кристалл" в Лужниках, "Сталкер" в Куркино, реконструкция ледового дворца "Сокольники", – рассказал Собянин.

В декабре 2021 года мэр Москвы заявил, что городские власти оформили право собственности на территории спорткомплекса "Авангард" и планирует провести его реконструкцию. Работы на объекте не проводились с 1954 года.