ФОК с бассейном построят в Зябликове в 2023 году

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Фото: depositphotos/Amvorsuf
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в столичном районе Зябликово. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Проект здания уже завершен, выдано разрешение на строительство. Оно расположится на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда.
Общая площадь четырехэтажного комплекса составит более четырех тысяч квадратных метров. В него войдут бассейн размером 25 метров на 16 метров и бассейн для детей размером 10 метров на 6 метров. Также будут доступны медицинский блок и тренажерный зал.
Помимо этого, в здании разместят буфет для посетителей, вестибюль с постом охраны, зоной ресепшена и гардеробом, а также служебно-бытовые и административные помещения.
Снаружи новый физкультурно-оздоровительный комплекс облицуют металлическими панелями с воздушным зазором. Рядом с ним появятся опоры наружного освещения, газоны и цветники, а также деревья и кустарники.
Как рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, до конца 2024 года в столице планируется построить 31 спортивный объект. В совокупности в них будут располагаться 37 бассейнов.
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