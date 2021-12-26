ФОК с бассейном построят в Зябликове в 2023 году

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в столичном районе Зябликово. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Проект здания уже завершен, выдано разрешение на строительство. Оно расположится на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда.

Общая площадь четырехэтажного комплекса составит более четырех тысяч квадратных метров. В него войдут бассейн размером 25 метров на 16 метров и бассейн для детей размером 10 метров на 6 метров. Также будут доступны медицинский блок и тренажерный зал.

Помимо этого, в здании разместят буфет для посетителей, вестибюль с постом охраны, зоной ресепшена и гардеробом, а также служебно-бытовые и административные помещения.

Снаружи новый физкультурно-оздоровительный комплекс облицуют металлическими панелями с воздушным зазором. Рядом с ним появятся опоры наружного освещения, газоны и цветники, а также деревья и кустарники.

Как рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, до конца 2024 года в столице планируется построить 31 спортивный объект. В совокупности в них будут располагаться 37 бассейнов.