До конца 2024 года в столице планируют построить 31 спортивный объект

18:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
До конца 2024 года в столице планируется построить 31 спортивный объект. Об этом рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.
"До конца 2024 года планируется построить 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн. Всего в этих объектах будет 37 бассейнов", – цитирует Загрутдинова портал мэра и правительства Москвы.
Среди новых построек будут как крупные объекты для профессиональных занятий спортом, так и районные центры для местных жителей.
"В частности, свои двери откроет теннисный клуб и международные центры самбо и бокса в "Лужниках", серфинг-парк "Волна" в Мневниках, ледовый дворец для центра спорта и образования "Самбо-70", спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной для воркаута в Некрасовке, а также дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча", – рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Ранее сообщалось, что оздоровительный комплекс в "Лужниках" планируют достроить в 2023 году. Комплекс внешне будет похож на пагоду. Под крышами-парусами планируется установить охлаждающую ванну, в которой спортсмены будут восстанавливаться после тренировок и соревнований, а также парильную, комнаты для массажа и фитопункт.
37 новых бассейнов откроют в Москве в ближайшие четыре года
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