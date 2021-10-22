Оздоровительный комплекс в "Лужниках" планируют достроить в 2023 году

12:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В столичных "Лужниках" продолжается возведение оздоровительного комплекса, его планируют достроить в 2023 году, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
"Строительство началось в мае этого года и по планам должно продлиться около двух лет", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, комплекс внешне будет похож на пагоду. Под крышами-парусами планируется установить охлаждающую ванну, в которой спортсмены будут восстанавливаться после тренировок и соревнований, а также парильную, комнаты для массажа и фитопункт.
Согласно планам, в другой части здания разместят обеденный зал, комнаты психологической разгрузки, переговорные, архив, служебные и административные помещения. Общая площадь комплекса составит 3,7 тысячи квадратных метров.
"Оно будет включать в себя один надземный этаж с антресолью и один подземный этаж", – добавил Левкин.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность центра самбо и бокса в "Лужниках" составляет 47%.
Заммэра отметил, что в настоящее время специалисты ведут устройство фасадов, внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных коммуникаций, проводят отделочные работы, устанавливают системы пожаротушения.
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