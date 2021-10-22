Оздоровительный комплекс в "Лужниках" планируют достроить в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В столичных "Лужниках" продолжается возведение оздоровительного комплекса, его планируют достроить в 2023 году, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Строительство началось в мае этого года и по планам должно продлиться около двух лет", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, комплекс внешне будет похож на пагоду. Под крышами-парусами планируется установить охлаждающую ванну, в которой спортсмены будут восстанавливаться после тренировок и соревнований, а также парильную, комнаты для массажа и фитопункт.

Согласно планам, в другой части здания разместят обеденный зал, комнаты психологической разгрузки, переговорные, архив, служебные и административные помещения. Общая площадь комплекса составит 3,7 тысячи квадратных метров.

"Оно будет включать в себя один надземный этаж с антресолью и один подземный этаж", – добавил Левкин.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность центра самбо и бокса в "Лужниках" составляет 47%.

Заммэра отметил, что в настоящее время специалисты ведут устройство фасадов, внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных коммуникаций, проводят отделочные работы, устанавливают системы пожаротушения.