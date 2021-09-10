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16:47

Бочкарев: центр самбо и бокса в "Лужниках" готов почти наполовину

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Общая строительная готовность центра самбо и бокса в "Лужниках" составляет 47%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты на 97% завершили устройство монолитных конструкций.

"Строители завершили монтаж фермы перекрытия и монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

Вице-мэр отметил, что в настоящее время специалисты ведут устройство фасадов, внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных коммуникаций, проводят отделочные работы, устанавливают системы пожаротушения.

По словам Бочкарева, в работах задействованы 1 270 человек и 17 единиц техники. Он добавил, что завершить строительство центра планируется до конца этого года.

Ранее ход строительства международных центров самбо и бокса в "Лужниках" осмотрел Сергей Собянин. Мэр выразил надежду, что объекты достроят в ближайшее время.

По его словам, в центрах разместят тренировочные залы для соревнований и мировых чемпионатов, а также тренажерные и игровые залы, бассейны. Также там планируется проводить теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей. Собянин выразил уверенность, что новый объект привлечет внимание десятков тысяч спортсменов.

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