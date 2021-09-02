В Люблине создадут спортивно-досуговый объект на территории бывшего стадиона "Локомотив"

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На территории бывшего стадиона "Локомотив" в районе Люблино создадут спортивно-досуговый объект. Об этом сообщил Сергей Собянин в рамках встречи с жителями ЮВАО.

"Рядом две школы, и, насколько я помню, там никаких стадионов у этих школ нет. Надо посмотреть не только стадион, но и прилегающую территорию. Всю территорию посмотреть и создать такой спортивный кластер для школ и для жителей", – заявил мэр столицы, отвечая на вопрос о возможности восстановления бывшего стадиона.

По словам Собянина, на этой территории получится создать хоккейную площадку или физкультурно-оздоровительный комплекс.

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