Новый ледовый дворец "Арктика" появился в Ново-Переделкине

Фото: instagram.com/arcticsport.ru

Ледовый дворец "Арктика" в районе Ново-Переделкино на западе столицы будет центром подготовки спортсменов, а также местом для регулярных занятий москвичей. Одноэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров уже ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.

"Ледовый дворец будет узнаваемым благодаря своим необычным фасадам, которые украшают косые полосы, расположенные под разными углами. Они напоминают следы от коньков на льду. Здесь будут функционировать четыре большие ледовые арены с просторными раздевалками, бассейн, тренажерный и игровой залы, зал хореографии, ресторан", – подчеркнул Левкин.

Дворец расположился по адресу Новоорловская улица, дом 7в. Уже известно, что в нем приступит к работе школа хоккея "Красная машина – Арктика", на занятия в корой будут принимать детей с трех лет. А, начиная с пяти лет, юные спортсмены начнут тренироваться по национальной программе подготовки "Красная машина". Их занятия будут состоять из упражнений, проводимых на льду, в тренажерном и игровых залах, а также в бассейне. Вместе с тем во дворце откроется школа плавания для спортсменов разного возраста и школа фигурного катания.

Ледовый дворец был построен на внебюджетные средства. Уточняется, что на долю частных инвесторов приходится порядка 60% всех спортивных объектов столицы. Город содействует, упрощая процедуры согласований и снижая стартовую цену на землю. Всего в 2020 году за счет внебюджетных источников в Москве было построено и введено в эксплуатацию 10 спортивных объектов.

Ранее стало известно, что инвестор передаст Москве школу "Самбо-70" со спортивным уклоном в ТиНАО. Школа расположена по адресу поселение Сосенское, улица Василия Ощепкова, дом 5.

