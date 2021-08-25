Фото: портал мэра и правительства Москвы
Филиал музея "Эрмитаж" появится в Москве. Он расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
"Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея "Эрмитаж" на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко", – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Отмечается, что на подземном этаже музея разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, зоны для их хранения, фотолаборатории и помещения службы эксплуатации. На первом этаже расположатся демонстрационный зал, холл с информационной стойкой, сувенирный магазин, интерактивная зона, конференц-зал, ресторан и служебные помещения. Демонстрационные залы займут этажи со второго по пятый. Также в здании оборудуют два эскалатора и три лифта разной грузоподъемности.
Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория музея. Работники разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, а также оборудуют автомобильную стоянку.
Леонов также отметил, что в Москве реализуется масштабная программа по благоустройству бывшей промзоны ЗИЛ.
"Помимо жилой застройки, активно возводят объекты социального и общественно-делового назначения, развивается транспортная инфраструктура. Так, на территории бывшей промзоны ЗИЛ уже есть школа на 2,5 тысячи мест, спортивный комплекс "ЦСКА Арена", Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой и спорткомплекс с бассейном "Акватория ЗИЛ", – добавил Леонов.
Ранее Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Архангела Гавриила, расположенной на Чистых прудах в столице.
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