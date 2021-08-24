Музей Москвы пригласил горожан посетить "Ночь кино" с питомцами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи смогут прийти со своими питомцами на "Ночь кино", которая пройдет, в частности, во дворе Музея Москвы в сотрудничестве с медиапроектом о внимательном отношении к животным "Жабобо".

"В 21:00 во дворе музея начнется документальный фильм "Приют", показ которого организован в партнерстве с Beat Film Festival. <...> А в 23:00 начнется фильм Александра Домогарова – младшего "Пальма" о дружбе овчарки и девятилетнего мальчика. На все сеансы совместной программы Музея Москвы и "Жабобо" можно прийти с питомцами", – рассказали в пресс-службе музея.

Также в летнем кинотеатре Музея Москвы пройдет показ фильма "Сокровенный человек", приуроченный к выставке "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО" в Центре документального кино.

Акция "Ночь кино" состоится 28 августа. В ней примут участие свыше 120 культурных площадок Москвы. Бесплатные показы фильмов и другие мероприятия пройдут в парках "Северное Тушино", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", а также в музее-усадьбе "Люблино", культурных центрах, музеях, библиотеках и кинотеатрах, в частности в "Художественном" и "Космосе".

Специальными событиями акции станут показы с пленки 35 миллиметров в необычных для киносеансов местах: в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке и смотровой площадке Северного речного вокзала.

