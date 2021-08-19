Сергунина: более 120 культурных площадок Москвы приглашают на "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 120 культурных площадок приглашают москвичей на "Ночь кино". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
28 августа гостей ждут показы фильмов и сериалов в кинотеатрах, культурных центрах, музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках.
"В этом году к традиционной акции присоединились больше 120 столичных площадок. Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе – участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Посетители смогут бесплатно посмотреть зарубежное и российское кино на больших экранах. Специальными событиями "Ночи кино" станут показы с пленки 35 миллиметров в необычных для киносеансов местах: в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке и смотровой площадке Северного речного вокзала.
"Ночь кино" откроет кинотеатр "Художественный" с киноконцертом "Сила кино". Гостям покажут музыкальные фрагменты из картин, отразивших подъем страны в 20–30-е годы XX века, подвиг кинематографистов и операторов военного времени, первый полет человека в космос, развитие телевидения. Киноконцерт будет состоять из трех частей.
Кинотеатр "Космос" покажет "Цирк" в честь 85-летия комедии Григория Александрова. Кроме того, в кинотеатрах "Салют", "Юность", "Звезда", "Факел", "Иллюзион", а также в Центре документального кино, Третьяковской галерее (кинозалах Инженерного корпуса и на Крымском Валу) зрители смогут увидеть эксклюзивную программу "Открытые границы". В нее вошли картины, принявшие участие в конкурсных программах Берлинского, Каннского, Роттердамского и других крупных кинофестивалей последних лет.
Также для маленьких зрителей по традиции покажут добрые анимационные ленты. Их можно будет посмотреть в кинотеатрах "Вымпел", "Искра", "Сатурн", "Полет".
В прошлом году акция "Ночь кино" прошла в 70 российских регионах. Она стала первым масштабным мероприятием после открытия кинотеатров.
Гостей поприветствовал в том числе главный редактор журнала "Искусство кино" и куратор центральной программы "Ночи кино" Антон Долин. В программе были немые фильмы, хиты фестивалей и новейшие российские сериалы. Собрали все самое интересное для того, чтобы зрители захотели вернуться в кинотеатры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: