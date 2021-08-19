Сергунина: более 120 культурных площадок Москвы приглашают на "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 120 культурных площадок приглашают москвичей на "Ночь кино". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

28 августа гостей ждут показы фильмов и сериалов в кинотеатрах, культурных центрах, музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках.

"В этом году к традиционной акции присоединились больше 120 столичных площадок. Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе – участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Посетители смогут бесплатно посмотреть зарубежное и российское кино на больших экранах. Специальными событиями "Ночи кино" станут показы с пленки 35 миллиметров в необычных для киносеансов местах: в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке и смотровой площадке Северного речного вокзала.

"Ночь кино" откроет кинотеатр "Художественный" с киноконцертом "Сила кино". Гостям покажут музыкальные фрагменты из картин, отразивших подъем страны в 20–30-е годы XX века, подвиг кинематографистов и операторов военного времени, первый полет человека в космос, развитие телевидения. Киноконцерт будет состоять из трех частей.

Кинотеатр "Космос" покажет "Цирк" в честь 85-летия комедии Григория Александрова. Кроме того, в кинотеатрах "Салют", "Юность", "Звезда", "Факел", "Иллюзион", а также в Центре документального кино, Третьяковской галерее (кинозалах Инженерного корпуса и на Крымском Валу) зрители смогут увидеть эксклюзивную программу "Открытые границы". В нее вошли картины, принявшие участие в конкурсных программах Берлинского, Каннского, Роттердамского и других крупных кинофестивалей последних лет.

Также для маленьких зрителей по традиции покажут добрые анимационные ленты. Их можно будет посмотреть в кинотеатрах "Вымпел", "Искра", "Сатурн", "Полет".

В прошлом году акция "Ночь кино" прошла в 70 российских регионах. Она стала первым масштабным мероприятием после открытия кинотеатров.

Гостей поприветствовал в том числе главный редактор журнала "Искусство кино" и куратор центральной программы "Ночи кино" Антон Долин. В программе были немые фильмы, хиты фестивалей и новейшие российские сериалы. Собрали все самое интересное для того, чтобы зрители захотели вернуться в кинотеатры.