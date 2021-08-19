Летний кинотеатр на ВДНХ с 20 августа приглашает москвичей на бесплатные показы

Фото: vdnh.ru
Летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ приглашает москвичей на бесплатные показы фильмов, которые пройдут в период с 20 августа по 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба парка "ВДНХ".
"Сеансы будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям в 18:00 и 21:00 до 26 сентября включительно. Зрители увидят мультфильмы из коллекции киностудии "Союзмультфильм", а также зарубежное и российское кино. Все показы можно посетить бесплатно, по регистрации", – говорится в сообщении.
Расписание показов фильмов на две недели будет доступно на сайте парка. Также отмечается, что программа кинотеатра разнообразна и включает в себя кино разных жанров – от боевика до романтического фэнтези. Зрители смогут посмотреть фильмы "Джон Уик 3", "Зеленая книга", "Достать ножи", "Еще по одной", "Стрельцов", "Рыцари справедливости", "Серебряные коньки" и другие.
"Кинотеатр-лекторий под открытым небом на ВДНХ работает только в теплое время года. Для комфортного просмотра фильмов есть подушки и пледы. На случай дождливой погоды над кинотеатром оборудована крыша в виде тента. На ступенях зала, напоминающего партер-амфитеатр, могут разместиться 288 гостей", – отмечается в сообщении.
Пресс-служба парка напоминает, что в связи с эпидемиологической обстановкой и действующими правилами безопасности мероприятия проводятся с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии для соблюдения социальной дистанции, зал будет заполняться на 50% от общей вместимости.
Ранее пресс-служба парка "ВДНХ" сообщала об открытии 19 августа смотровой площадки на крыше павильона "Рабочий и колхозница".
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