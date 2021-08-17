Четвертый сезон проекта "Музыка на крыше" начнется на ВДНХ в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ
В конце августа на ВДНХ стартует четвертый сезон проекта "Музыка на крыше". Концерты традиционно будут проходить на крыше павильона "Рабочий и колхозница", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Новый сезон живых концертов под открытым небом продлится до середины сентября. "Музыка на крыше" будет звучать по воскресеньям. В афише – джаз, соул, инструментальные композиции, ритм-н-блюз и другие направления", – говорится в публикации.
Первый концерт – Jazz Time – состоятся 22 августа в 18:00. На нем выступит первая виолончель Большого театра, мультиинструменталист и композитор из Колумбии Анджело Торрес, кубинский пианист Фернандо Санчес, российский саксофонист Сергей Мальцев, а также певица Александра Кеосаян, которая исполнит такие песни, как Just the Two of Us, My Way, Hit the Road Jack и другие.
В этот же день в 20:30 пройдет концерт Movie Night, на котором музыканты исполнят песни из известных отечественных и зарубежных фильмов, в частности I Will Always Love You из фильма "Телохранитель", "Позвони мне, позвони" из "Карнавала" и Oh, Pretty Woman из "Красотки". К составу выступающих присоединится один из лучших трубачей России, композитор и аранжировщик Салман Абуев.
Уточняется, что в связи с эпидемиологической обстановкой площадка будет заполняться на 50% от своей вместимости, а в случае непогоды зрителей пригласят в зал, расположенный на первом этаже павильона.
Ранее сообщалось, что фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. Посетить мероприятие смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Также на входе у зрителей будут измерять температуру.
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