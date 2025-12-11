Пожар на рынке в Санкт-Петербурге потушен

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Пожар в здании рынка в Невском районе Санкт-Петербурга ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлекалось 26 единиц техники и 96 человек личного состава.

О возгорании в двухэтажном здании Правобережного рынка сообщили вечером 10 декабря. Значительная пожарная нагрузка внутри объекта способствовала быстрому распространению огня, из-за чего возгоранию присвоили второй уровень сложности.

Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, которого доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек. Позже стало известно об одном погибшем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пожар попадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.