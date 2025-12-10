Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 19:20

Происшествия

Рынок в Петербурге загорелся на площади 1 500 "квадратов"

Видео: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Пожар произошел на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Все произошло в двухэтажном здании, расположенном на улице Дыбенко в Невском районе. Как уточнили в ведомстве, быстрому распространению огня способствует значительная пожарная нагрузка внутри объекта, из-за чего пожару присвоен второй уровень сложности.

На данный момент известно об одном пострадавшем мужчине, которого уже доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 26 единиц техники и 96 человек личного состава МЧС, которым удалось локализовать возгорание, добавили в пресс-службе.

Еще один пожар с повышенным рангом сложности произошел ранее на северо-западе Москвы. В проезде Досфлота загорелась кровля жилого таунхауса. Площадь возгорания составляла 100 "квадратов".

До этого два человека погибли из-за пожара в строившемся здании кафе в подмосковном Видном. Их тела были найдены во время тушения. Уточнялось, что возгорание было ликвидировано в оперативном режиме.

Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика