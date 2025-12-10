Рынок в Петербурге загорелся на площади 1 500 "квадратов"

Видео: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Пожар произошел на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Все произошло в двухэтажном здании, расположенном на улице Дыбенко в Невском районе. Как уточнили в ведомстве, быстрому распространению огня способствует значительная пожарная нагрузка внутри объекта, из-за чего пожару присвоен второй уровень сложности.

На данный момент известно об одном пострадавшем мужчине, которого уже доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 26 единиц техники и 96 человек личного состава МЧС, которым удалось локализовать возгорание, добавили в пресс-службе.

Еще один пожар с повышенным рангом сложности произошел ранее на северо-западе Москвы. В проезде Досфлота загорелась кровля жилого таунхауса. Площадь возгорания составляла 100 "квадратов".

До этого два человека погибли из-за пожара в строившемся здании кафе в подмосковном Видном. Их тела были найдены во время тушения. Уточнялось, что возгорание было ликвидировано в оперативном режиме.

