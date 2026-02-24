Форма поиска по сайту

24 февраля, 23:43

Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти оперного певца Кунгурова

Фото: Агентство ''Москва''/Антон Кардашов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти российского оперного певца Евгения Кунгурова в 2024 году. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Семья певца считает, что его смерть носит криминальный характер. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Оперного и эстрадного певца Кунгурова нашли мертвым в Москве 8 апреля 2024 года. По предварительной версии, артист покончил с собой, у него были проблемы с психическим здоровьем. До этого певец заявил жене в СМС, что желает смерти. Она якобы вызвала экстренные службы, но было поздно.

Соседи Кунгурова рассказали, в каком настроении был певец в последние дни жизни

происшествиякультура

