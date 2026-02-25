Видео: Москва 24

Крупный пожар произошел в Митине. Соответствующие кадры имеются в распоряжении Москвы 24.

Очевидцы рассказали, что воспламенился металлический ангар на Дубравной улице.

В свою очередь, Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что внутри здания находятся газовые баллоны.

По данным СМИ, площадь пожара составила 420 квадратных метров. Пожарные уже прибыли на место ЧП и ликвидируют возгорание.

"Строение горит по всей площади, произошло обрушение конструкций", – уточнил источник.

Ранее пожар произошел в общежитии Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" в Тверском районе Москвы. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Открытое горение фиксировалось на уровне 14-го этажа. Людей эвакуировали. Спустя время пожар удалось локализовать, а позднее – ликвидировать.

