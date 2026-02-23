Пожар в здании автосервиса в Балашихе потушен

Фото: 50.mchs.gov.ru

Крупный пожар в автосервисе в подмосковной Балашихе полностью потушен, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Огонь охватил автосервис в Балашихе 23 февраля. ЧП случилось в здании, которое расположено на улице 1 Мая в микрорайоне Саввино.

По данным ведомства, горела мансарда, которая позднее обрушилась на площади 700 квадратных метров. Позднее открытое горение было ликвидировано.