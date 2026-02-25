СК начал проверку после гибели двоих человек при наезде электрички в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Проверка проводится после гибели двоих человек при наезде электрички в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром 25 февраля на 127-м километре железнодорожного перегона станций Шатура – Ботино Казанского направления Московской железной дороги. По данным ведомства, состав, который следовал из Черустей в Москву, сбил женщину и мужчину. В результате оба погибли.

Предварительно, причиной ЧП стал переход людей через пути в непосредственной близости от поезда.

Ранее двое работников железной дороги погибли под колесами электропоезда в подмосковном округе Шатура. Инцидент произошел на 136-м километре Казанского направления Московской железной дороги, в районе станции Кривандино.

По данным СК, двое железнодорожников убирали снег, когда их сбила электричка Москва – Черусти. От удара мужчины получили смертельные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

