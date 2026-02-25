Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 17:07

Происшествия

СК начал проверку после гибели двоих человек при наезде электрички в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Проверка проводится после гибели двоих человек при наезде электрички в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром 25 февраля на 127-м километре железнодорожного перегона станций Шатура – Ботино Казанского направления Московской железной дороги. По данным ведомства, состав, который следовал из Черустей в Москву, сбил женщину и мужчину. В результате оба погибли.

Предварительно, причиной ЧП стал переход людей через пути в непосредственной близости от поезда.

Ранее двое работников железной дороги погибли под колесами электропоезда в подмосковном округе Шатура. Инцидент произошел на 136-м километре Казанского направления Московской железной дороги, в районе станции Кривандино.

По данным СК, двое железнодорожников убирали снег, когда их сбила электричка Москва – Черусти. От удара мужчины получили смертельные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Читайте также


происшествиятранспорт

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика