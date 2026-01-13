Форма поиска по сайту

13 января, 15:33

Происшествия

Двое железнодорожников погибли под колесами электрички в подмосковной Шатуре

Фото: sledcom.ru

Двое работников железной дороги погибли под колесами электропоезда в подмосковном округе Шатура, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел вечером 12 января на 136-м километре Казанского направления Московской железной дороги, в районе станции Кривандино. По данным следствия, двое железнодорожников убирали снег, когда их сбила электричка Москва – Черусти. От удара мужчины получили смертельные травмы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, а также устанавливают лиц, ответственных за обеспечение соблюдения норм охраны труда.

Ранее электропоезд насмерть сбил мужчину на станции Фили МЦД-1. Журналисты писали, что трагедия произошла на третьем пути. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Позже его тело извлекли спасатели.

происшествиятранспорт

