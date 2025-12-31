Один человек погиб и 30 пострадали при столкновении поездов в Перу

Фото: 123RF.com/piskovaphoto

Один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов, которые направлялись к древнему городу Мачу-Пикчу в Перу. Об этом сообщает издание RPP со ссылкой на данные местной полиции.

Погибшим оказался машинист одного из поездов Роберто Карденас. Всех пострадавших пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу с различными травмами.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Мексике. Помимо этого, еще 98 человек пострадали, пятеро из них находились в тяжелом состоянии.

Еще один инцидент произошел в провинции Канчанабури на западе Таиланда, где локомотив протаранил пассажирский поезд на железнодорожной станции Намток. Вагоны ждали смены локомотива, и в какой-то момент тепловоз с большой силой резко врезался в один из них. В результате удара 18 человек получили травмы.