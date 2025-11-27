Поезд сбил строителей на путях на юго-западе КНР

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Поезд, который проводил испытания сейсмического оборудования, сбил строителей на путях в городе Куньмин в юго-западной провинции Юньань КНР, сообщает городское железнодорожное управление.

По данным ведомства, поезд № 55537 столкнулся со строителями во время прохождения поворота в районе станции Лоянчжэнь. В результате 11 человек погибли, двое получили травмы.

Отмечается, что после аварии был немедленно задействован план местного реагирования, дорожное управление совместно с органами власти организовало спасательные работы.

В настоящий момент движение у станции Лоянчжэнь восстановлено, а пострадавшим оказывается помощь. Ведется расследование для выяснения причин инцидента.

Ранее около 40 человек пострадали после столкновения двух пассажирских поездов на юге Чехии. По данным СМИ, авария произошла на участке железной дороги между городом Злив и селом Дивчице в районе населенного пункта Ческе-Будеевице. Причину столкновения выясняли правоохранители.

