16 февраля, 11:00

Город

"Активные граждане" предложат идеи для развития "Моспитомца" в новом голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование о домашних и бездомных животных. Участники узнают о сервисе "Моспитомец", который помогает животным из городских приютов обрести хозяев, и помогут его развитию, передал портал мэра и правительства столицы.

Участникам предлагают рассказать, какие животные живут у них дома – от кошек и собак до хомяков и попугаев, поделиться планами на будущее и выбрать предпочтительный способ поиска питомца: через приюты, заводчиков, знакомых или сайты объявлений.

Особое место в голосовании отведено сервису "Моспитомец". Горожане оценят его функционал: подбор животных из столичных приютов, возможности для волонтерства и участия в благотворительности. Кроме того, они смогут предложить идеи для улучшения сервиса, которые, возможно, учтут в будущих обновлениях.

Вместе с тем на платформе стартовала тематическая викторина. Участники проверят свои знания: какой инструмент на странице "Моспитомца" помогает выбрать питомца по характеру, какие параметры можно задать в каталоге, сколько длится обязательный карантин в приюте. Также в викторине рассказывается, сколько раз нужно навестить животное до принятия решения о его взятии домой и кто может стать волонтером.

Голосование и викторина подготовлены проектом "Активный гражданин" совместно с департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства Москвы. Для участия нужна стандартная или полная учетная запись на mos.ru.

За прохождение голосования и правильные ответы в викторине начисляются баллы программы "Миллион призов". Их можно потратить у партнеров или направить в благотворительные фонды и приюты для животных.

Ранее сообщалось, что в январе 217 собак и 80 кошек из столичных приютов смогли найти дом. Например, пес Шарик из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" долгое время не мог найти семью. Однако спустя пару дней после публикации его анкеты в каталоге сервиса "Моспитомец" Шарик обрел семью.

Житель столицы отдал Московскому зоопарку пуму, которую завел дома

городживотныетехнологии

