Москвичка забрала котов, которых нашла на "Моспитомце" в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба сервиса "Моспитомец"

Жительница столицы Татьяна Воронина в новогоднюю ночь оформила сразу две заявки на осмотр котов при помощи сервиса "Моспитомец", а затем забрала их домой. Об этом женщина рассказала Москве 24.

По словам женщины, она захотела взять домой уже взрослых животных, у которых шансов найти семью меньше, чем у котят. Заявки на просмотр животных из приюта "Зеленоград" она оформила в 00:04 и в 00:05 1 января, а уже 16 января питомцы поселились у нее дома.

"Новый год, все радуются. Но радуются на самом деле не все – у подопечных приютов хоть и есть корм и домики, но каждое домашнее животное все-таки хочет жить в семье", – поделилась Воронина.

Первоначально женщина хотела взять другого кота, но не смогла забрать его по медицинским показаниям. При этом само посещение приюта стало эмоциональным испытанием, так как все животные хотят домой.

"Они (животные. – Прим. ред.) все на меня смотрели. Кто-то просился на ручки, кто-то цеплялся за меня. Я понимала, что сейчас я решаю судьбу. Я, к сожалению, не могу забрать всех", – отметила москвичка.

В итоге Воронина выбрала двух взрослых котов. Кота Барта, который проживал в приюте с 2019 года, она назвала Бореем, а кот Мэн был переименован в Мэни. Последний провел в приюте около 2 лет и, скорее всего, был предан предыдущими хозяевами.

Сама хозяйка животных отметила, что не ждет благодарности от котов, так как ей важнее то, что она может дать им тепло и безопасность. Она посоветовала другим людям не бояться брать питомцев из приюта. По ее словам, они спокойные, благодарные и мечтают о своем человеке.

В это же время в приютах нет животных, опасных для людей, так как даже специфические кошачьи болезни безопасны для человека и собак. Кроме того, женщина считает несправедливым требовать от питомцев того, чтобы они обязательно были удобными для будущих хозяев.

"Все мы разные, и питомцы – тоже <...>. Зато в приюте можно сразу увидеть характер будущего друга и выбрать того, кто действительно откликается сердцу", – указала Воронина.

Найти своих новых питомцев женщина смогла при помощи "Моспитомца" на mos.ru. Здесь можно подобрать животное по возрасту, окрасу, размеру и другим параметрам, а волонтеры оперативно выйдут на связь даже в праздники.

"Сервис открывает уникальные возможности для знакомства с животными из московских приютов. Теперь каждый житель столицы может в любое время подобрать себе верного друга: достаточно зайти на платформу, изучить анкеты пушистых претендентов и записаться на встречу с тем, кто затронул сердце", – отметил представитель сервиса.

В настоящее время "Моспитомец" объединил базу анкет на свыше чем 1 200 животных из 13 городских приютов. При помощи сервиса можно не только найти подходящего питомца и организовать с ним встречу, но и получать подробные инструкции по его адаптации. Все животные в системе привиты, чипированы и готовы к переезду в новый дом.

Ранее сообщалось, что в 2025 году новый дом обрели свыше 2 700 безнадзорных животных. Горожане забирали их из приютов и с выставок, рассматривали анкеты в сервисе на mos.ru и в соцсетях. Для того чтобы прийти на встречу со своим новым другом, с собой нужно иметь паспорт.

