Горожане забирают животных из приютов с помощью сервиса "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи знакомятся с животными из приютов благодаря сервису "Моспитомец" и забирают их домой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В 2025 году дом обрели свыше 2,7 тысячи безнадзорных животных. Горожане забирали их из приютов и с выставок, рассматривали анкеты в сервисе на mos.ru и в соцсетях.

Например, благодаря сервису "Моспитомец" из приюта "Зеленоград ГБУ "Доринвест" забрали пятимесячного котенка по кличке Стоппи. Его хозяйка рассказала, что нового четвероногого друга семья решила найти после смерти любимого кота Кузи. О "Моспитомце" узнали дети. Просмотрев анкеты, члены семьи остановили выбор на Стоппи, так как он был того же окраса, что и Кузя.

Домашней стала и собака Пух, которая находилась в приюте "Искра" на северо-востоке Москвы. Два года назад ослабленный пес был найден на улице. Врачи вылечили его, но Пуха было тяжело пристроить из-за крупных размеров – собака весит целых 38 килограммов.

В прошлом году забрать Пуха решил волонтер приюта. По его словам, пес очень добрый и спокойный. Он сразу подружился с домашними котами и обрадовался, когда увидел бывшего соседа по вольеру Пайка, которого забрали из приюта годом ранее. Сейчас Пух умеет залезать в ванну после прогулки для мытья лап, а также убирает лежанку, чтобы не мешать роботу-пылесосу.

Из приюта для содержания безнадзорных животных Западного административного округа также забрали собаку по кличке Лапа. Хозяева обратились к волонтеру по совету знакомой. Семейная пара увидела фотографии собаки и решила познакомиться с ней поближе. Лапа смогла покорить их во время первой прогулки, она оказалась очень доброжелательной и активной.

Волонтеры помогли собаке адаптироваться к жизни в городе и социализироваться, поэтому в новом доме она чувствовала себя спокойно с первых дней. Спустя пару месяцев Лапа уже освоилась и на даче. Сейчас она всегда сопровождает хозяев на прогулке и ждет их дома.

Всего в Москве открыто 13 приютов для бездомных животных, в которых обитают свыше 15 тысяч собак и кошек. В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что там животных чипируют и подготавливают к переезду. Для того чтобы прийти на встречу, с собой нужно иметь паспорт. Анкеты с фотографиями и историями питомцев размещены в сервисе "Моспитомец".

Ранее специалисты "Моспитомца" подготовили советы для будущих хозяев и объяснили, почему не стоит бояться брать животных из приюта. Собаки и кошки проходят ветеринарное обследование и лечатся до полного выздоровления, а сотрудники и волонтеры социализируют их и готовят к жизни в новом доме.