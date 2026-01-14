Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 09:27

Город

Горожане забирают животных из приютов с помощью сервиса "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи знакомятся с животными из приютов благодаря сервису "Моспитомец" и забирают их домой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В 2025 году дом обрели свыше 2,7 тысячи безнадзорных животных. Горожане забирали их из приютов и с выставок, рассматривали анкеты в сервисе на mos.ru и в соцсетях.

Например, благодаря сервису "Моспитомец" из приюта "Зеленоград ГБУ "Доринвест" забрали пятимесячного котенка по кличке Стоппи. Его хозяйка рассказала, что нового четвероногого друга семья решила найти после смерти любимого кота Кузи. О "Моспитомце" узнали дети. Просмотрев анкеты, члены семьи остановили выбор на Стоппи, так как он был того же окраса, что и Кузя.

Домашней стала и собака Пух, которая находилась в приюте "Искра" на северо-востоке Москвы. Два года назад ослабленный пес был найден на улице. Врачи вылечили его, но Пуха было тяжело пристроить из-за крупных размеров – собака весит целых 38 килограммов.

В прошлом году забрать Пуха решил волонтер приюта. По его словам, пес очень добрый и спокойный. Он сразу подружился с домашними котами и обрадовался, когда увидел бывшего соседа по вольеру Пайка, которого забрали из приюта годом ранее. Сейчас Пух умеет залезать в ванну после прогулки для мытья лап, а также убирает лежанку, чтобы не мешать роботу-пылесосу.

Из приюта для содержания безнадзорных животных Западного административного округа также забрали собаку по кличке Лапа. Хозяева обратились к волонтеру по совету знакомой. Семейная пара увидела фотографии собаки и решила познакомиться с ней поближе. Лапа смогла покорить их во время первой прогулки, она оказалась очень доброжелательной и активной.

Волонтеры помогли собаке адаптироваться к жизни в городе и социализироваться, поэтому в новом доме она чувствовала себя спокойно с первых дней. Спустя пару месяцев Лапа уже освоилась и на даче. Сейчас она всегда сопровождает хозяев на прогулке и ждет их дома.

Всего в Москве открыто 13 приютов для бездомных животных, в которых обитают свыше 15 тысяч собак и кошек. В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что там животных чипируют и подготавливают к переезду. Для того чтобы прийти на встречу, с собой нужно иметь паспорт. Анкеты с фотографиями и историями питомцев размещены в сервисе "Моспитомец".

Ранее специалисты "Моспитомца" подготовили советы для будущих хозяев и объяснили, почему не стоит бояться брать животных из приюта. Собаки и кошки проходят ветеринарное обследование и лечатся до полного выздоровления, а сотрудники и волонтеры социализируют их и готовят к жизни в новом доме.

В сервисе "Моспитомец" представлены анкеты собак и кошек из 13 городских приютов

Читайте также


животныегород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика