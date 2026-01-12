Фотографы рассказали о фотосессии с животными из проекта "Моспитомец"

Фото: pets.mos.ru

Перед фотографами, которые работали над снимками животных в рубрике "Смотрите у нас" проекта "Моспитомец", стояла непростая задача, поскольку необходимо было найти подход к каждому питомцу, чтобы оно чувствовало себя в безопасности. Об этом сообщается на сайте "Комсомольской правды".

Рубрика, посвященная животным из городских приютов, появилась в медиабанке "Мосфото". Пользователи могут увидеть снимок лап двух котов, Дымки и Антеи, а также трех собак – Ежевики, Тузика и Бусинки.

Куратор фотопроекта Дарина Бычковская отметила, что все больше людей с правильными ценностями и ответственным отношением к окружающему миру объединяются вокруг помощи приютам.

"Нам тоже захотелось поучаствовать в инициативе, которая поможет хвостикам найти любящие семьи. Главной целью фотопроекта "Лапки" было изменить отношение к приютским животным, сделать красивые трогательные кадры, показать, что питомцы готовы стать домашними и наполнить жизнь своих хозяев счастливыми моментами", – объяснила Бычковская.

Фотограф Алексей признался, что ему очень понравилось работать с животными. Особенно он запомнил джек-рассела Ивана, у которого была "неистощимая энергия". В другой раз за работой фотографа наблюдал белый пушистый кот, а когда Алексей снова приехал в приют, оказалось, что питомец уже нашел любящую семью.

Его ассистент Мария добавила, что несколько лет назад уже забрала из приюта бездомного кота и чуть не уехала в компании еще одного. По ее словам, во время работы на руках всегда кто-то мурчал, ей также несколько раз облизывали лицо.

"И хоть съемки животных – дело непростое, ведь нам буквально приходилось "говорить с ними на одном языке" – гавкать и мяукать, чтобы привлечь внимание, они приносят большую радость. Очень хочется, чтобы каждая "лапка" нашла свой любящий дом", – подчеркнула она.

Еще одна ассистент Юлия указала на то, что "уговорить" животных вести себя в кадре спокойно является "задачей со звездочкой". Например, кошки цеплялись за плечи и забирались на спину, а собаки прижимались к ногам, ожидая, пока их погладят. Девушка выразила надежду на то, что проект поможет людям найти верного друга, а бездомным животным – обрести семью.

Рубрика "Смотрите у нас" перенаправляет на анкету в сервисе "Моспитомец", в которой находятся качественные снимки, описание внешности и характера животных, а также их возраст и контакты приюта.

Чтобы встретиться с понравившимся животным, нужно нажать на кнопку "Записаться" и оставить контакт для обратной связи. Рубрика при этом регулярно обновляется, чтобы больше котов и собак смогли обрести любящих хозяев.

Ранее специалисты "Моспитомца" подготовили советы для будущих хозяев и объяснили, почему не стоит бояться брать животных из приюта. Собаки и кошки проходят ветеринарное обследование и лечатся до полного выздоровления, а сотрудники и волонтеры социализируют их и готовят к жизни в новом доме.

