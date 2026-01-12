Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 15:35

Общество

Фотографы рассказали о фотосессии с животными из проекта "Моспитомец"

Фото: pets.mos.ru

Перед фотографами, которые работали над снимками животных в рубрике "Смотрите у нас" проекта "Моспитомец", стояла непростая задача, поскольку необходимо было найти подход к каждому питомцу, чтобы оно чувствовало себя в безопасности. Об этом сообщается на сайте "Комсомольской правды".

Рубрика, посвященная животным из городских приютов, появилась в медиабанке "Мосфото". Пользователи могут увидеть снимок лап двух котов, Дымки и Антеи, а также трех собак – Ежевики, Тузика и Бусинки.

Куратор фотопроекта Дарина Бычковская отметила, что все больше людей с правильными ценностями и ответственным отношением к окружающему миру объединяются вокруг помощи приютам.

"Нам тоже захотелось поучаствовать в инициативе, которая поможет хвостикам найти любящие семьи. Главной целью фотопроекта "Лапки" было изменить отношение к приютским животным, сделать красивые трогательные кадры, показать, что питомцы готовы стать домашними и наполнить жизнь своих хозяев счастливыми моментами", – объяснила Бычковская.

Фотограф Алексей признался, что ему очень понравилось работать с животными. Особенно он запомнил джек-рассела Ивана, у которого была "неистощимая энергия". В другой раз за работой фотографа наблюдал белый пушистый кот, а когда Алексей снова приехал в приют, оказалось, что питомец уже нашел любящую семью.

Его ассистент Мария добавила, что несколько лет назад уже забрала из приюта бездомного кота и чуть не уехала в компании еще одного. По ее словам, во время работы на руках всегда кто-то мурчал, ей также несколько раз облизывали лицо.

"И хоть съемки животных – дело непростое, ведь нам буквально приходилось "говорить с ними на одном языке" – гавкать и мяукать, чтобы привлечь внимание, они приносят большую радость. Очень хочется, чтобы каждая "лапка" нашла свой любящий дом", – подчеркнула она.

Еще одна ассистент Юлия указала на то, что "уговорить" животных вести себя в кадре спокойно является "задачей со звездочкой". Например, кошки цеплялись за плечи и забирались на спину, а собаки прижимались к ногам, ожидая, пока их погладят. Девушка выразила надежду на то, что проект поможет людям найти верного друга, а бездомным животным – обрести семью.

Рубрика "Смотрите у нас" перенаправляет на анкету в сервисе "Моспитомец", в которой находятся качественные снимки, описание внешности и характера животных, а также их возраст и контакты приюта.

Чтобы встретиться с понравившимся животным, нужно нажать на кнопку "Записаться" и оставить контакт для обратной связи. Рубрика при этом регулярно обновляется, чтобы больше котов и собак смогли обрести любящих хозяев.

Ранее специалисты "Моспитомца" подготовили советы для будущих хозяев и объяснили, почему не стоит бояться брать животных из приюта. Собаки и кошки проходят ветеринарное обследование и лечатся до полного выздоровления, а сотрудники и волонтеры социализируют их и готовят к жизни в новом доме.

Читайте также


животныеобществогород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика