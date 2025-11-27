27 ноября, 18:19Город
Глава фонда защиты животных: у "Моспитомца" есть большой потенциал
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервис "Моспитомец" помогает облегчить и ускорить поиск подходящего животного. У него есть большой потенциал, а подключение НКО-партнеров сделает проект еще сильнее, заявила Агентству "Москва" основатель и директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.
"Единая база городских приютов на портале mos.ru c удобными фильтрами и тестом на совместимость снимает вопрос неопределенности: человек быстро находит "свое" животное, сразу записывается на встречу, понимает процесс. Уверена, что "Моспитомец" ускорит пристройство и повысит его качество", – отметила она.
По словам Дмитриевой, фонд проводит системную работу, которая направлена на уменьшение числа бездомных собак и кошек, а также на рост качества их жизни.
Поддержать работу организации можно при помощи благотворительного сервиса на портале mos.ru.
Сервис "Моспитомец" появился на mos.ru в конце октября. Там представлено свыше тысячи анкет животных из 13 приютов. У пользователей есть возможность применить фильтры по типу питомца, полу, возрасту, размеру, длине шерсти и окрасу.
Здесь же можно пройти тест, чтобы узнать свои предпочтения. На странице каждого животного приведены его фотографии, описание внешности и характера, контакты приюта.
