27 ноября, 18:19

Город

Глава фонда защиты животных: у "Моспитомца" есть большой потенциал

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Моспитомец" помогает облегчить и ускорить поиск подходящего животного. У него есть большой потенциал, а подключение НКО-партнеров сделает проект еще сильнее, заявила Агентству "Москва" основатель и директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

"Единая база городских приютов на портале mos.ru c удобными фильтрами и тестом на совместимость снимает вопрос неопределенности: человек быстро находит "свое" животное, сразу записывается на встречу, понимает процесс. Уверена, что "Моспитомец" ускорит пристройство и повысит его качество", – отметила она.

По словам Дмитриевой, фонд проводит системную работу, которая направлена на уменьшение числа бездомных собак и кошек, а также на рост качества их жизни.

Поддержать работу организации можно при помощи благотворительного сервиса на портале mos.ru.

Сервис "Моспитомец" появился на mos.ru в конце октября. Там представлено свыше тысячи анкет животных из 13 приютов. У пользователей есть возможность применить фильтры по типу питомца, полу, возрасту, размеру, длине шерсти и окрасу.

Здесь же можно пройти тест, чтобы узнать свои предпочтения. На странице каждого животного приведены его фотографии, описание внешности и характера, контакты приюта.

В сервисе "Моспитомец" представлены анкеты собак и кошек из 13 городских приютов

животныегород

