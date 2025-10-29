На портале mos.ru появился сервис "Моспитомец" для поиска животных из приютов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале mos.ru появился новый сервис "Моспитомец" для поиска животных из приютов, передает портал мэра и правительства столицы.

Пользователи могут найти в сервисе каталог, в котором собрано более 4 тысяч анкет животных из приютов. Также можно воспользоваться фильтрами, чтобы выбрать тип животного (собаку или кошку), отметить возраст, пол, окрас, длину шерсти и размер. Можно пройти и специальный тест, в котором надо указать свои предпочтения. Тогда система сама подберет подходящие под запросы анкеты.

В анкете каждого питомца есть фотография, описание характера, внешнего вида и контакты приюта. Чтобы посмотреть на животное вживую, нужно нажать на кнопку "Записаться" и оставить свои данные. Для записи нужно иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. После этого сотрудник свяжется с пользователем, чтобы согласовать время визита. Сервис также автоматически покажет анкеты других питомцев, которые похожи на выбранного.

Если после посещения приюта человек решит забрать кошку или собаку, то необходимо будет подписать договор – на это дается три дня, чтобы тщательно все обдумать.

"Создание нового сервиса стало возможным в том числе благодаря ветеринарной автоматизированной системе, к которой подключены городские приюты. Туда вносят все необходимые сведения о состоянии здоровья, особенностях характера и многом другом", – сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Сейчас в Москве работает 13 приютов для животных без владельцев. За собаками и кошками там ухаживают, следят за их питанием и прививками, а также социализируют и готовят к жизни в квартире. Это помогает сделать переезд в новый дом комфортным.

Ранее сообщалось, что столичные онлайн-сервисы помогают подготовить питомца к холодному сезону. На портале mos.ru можно найти ближайшую от дома городскую ветклинику и записаться туда на прием. Онлайн-сервисы позволяют также просматривать амбулаторные карты животных, получать рекомендации по уходу и питанию. Есть возможность и вызвать ветеринара на дом.