10 октября, 13:14Политика
В ГД заявили, что животные окажутся на улице из-за ограничения их количества в квартирах
Фото: depositphotos/chendongshan
Инициатива с вводом ограничений на количество питомцев в квартире может привести к тому, что животные окажутся на улице, заявил в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политик ответил на предложение члена думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгения Марченко, который заявил о необходимости ограничить количество проживающих в квартире собак и кошек. По мнению Марченко, на каждые 18 "квадратов" жилища должна находиться одна взрослая собака или взрослая кошка.
Депутат заметил, что законодательная инициатива вводит имущественный ценз – чем меньше квадратных метров жилья, тем меньше можно заводить животных. Парламентарий уточнил, что вопросы содержания питомцев не должны определяться квадратными метрами.
Представитель ГД вместо этого предложил принять инициативу о запрете "черных заводчиков", которые зарабатывают на размножении животных в квартирах. Также необходимо заниматься регулированием коммерческого разведения, когда по 70 собак содержат в небольших помещениях. Он подчеркнул, что при таком бизнесе продают больных животных и нарушают закон.
В остальных случаях все вопросы содержания питомцев относятся к полномочиям регионов. Поэтому в случае каких-либо проблем в квартиру может приехать Роспотребнадзор, проверить уровень аммиака и шума, а затем конфисковать животных и оштрафовать хозяина в случае нарушений, резюмировал депутат.
В свою очередь, зоопсихолог Мирослав Волков заявил, что инициатива не учитывает множество нюансов, например возможность спокойно содержать двух или трех кошек при помощи использования вертикального пространства – полочек и специальной мебели. Он заявил, что знаком с успешными примерами содержания животных в малогабаритных квартирах.
Законодательная инициатива депутата Марченко не учитывает, что животные бывают разные – как маленькие той-терьеры и миниатюрные ориенталы, так и кавказские овчарки и крупные мейн-куны, уточнил Волков.
Кроме того, кому-то может нравиться, что собака спит на кровати, для кого-то это неприемлемо. Также собаке в квартире достаточно иметь свой уголок с лежанкой, где она будет отдыхать, но лишь при условии активного выгула и тренировок.
Поэтому гораздо разумнее ориентироваться на соблюдение санитарных правил: если люди хорошо ухаживают за своими 4–5 котами, не доставляя дискомфорта окружающих и никому не мешая, то их не стоит трогать.
Ранее депутат ГД Игорь Антропенко предложил запретить держать опасные породы собак в многоквартирных домах. Парламентарий утверждал, что в обществе растет раздражение из-за частых нападений этих животных. При этом президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский указывал, что введение запрета может привести к выбросу собак на улицу. Это, в свою очередь, создаст дополнительную нагрузку на приюты, которые и так переполнены.