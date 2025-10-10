В ГД заявили, что животные окажутся на улице из-за ограничения их количества в квартирах

Фото: depositphotos/chendongshan

Инициатива с вводом ограничений на количество питомцев в квартире может привести к тому, что животные окажутся на улице, заявил в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Политик ответил на предложение члена думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгения Марченко, который заявил о необходимости ограничить количество проживающих в квартире собак и кошек. По мнению Марченко, на каждые 18 "квадратов" жилища должна находиться одна взрослая собака или взрослая кошка.



Владимир Бурматов первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Подобные предложения могут напугать людей. Например, пожилая женщина, живущая с 3 кошками в однокомнатной квартире, может побояться штрафов и выкинет питомцев. Эта инициатива вредная и нереализуемая.

Депутат заметил, что законодательная инициатива вводит имущественный ценз – чем меньше квадратных метров жилья, тем меньше можно заводить животных. Парламентарий уточнил, что вопросы содержания питомцев не должны определяться квадратными метрами.



Владимир Бурматов первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Проблема всегда в хозяевах, а не в метраже. Например, в феврале в Сочи двое собак породы хаски напали на мальчика, сильно покусав его. При этом у их хозяина был собственный дом с участком, но он не кормил своих животных, те сделали подкоп и накинулись на ребенка.

Представитель ГД вместо этого предложил принять инициативу о запрете "черных заводчиков", которые зарабатывают на размножении животных в квартирах. Также необходимо заниматься регулированием коммерческого разведения, когда по 70 собак содержат в небольших помещениях. Он подчеркнул, что при таком бизнесе продают больных животных и нарушают закон.

В остальных случаях все вопросы содержания питомцев относятся к полномочиям регионов. Поэтому в случае каких-либо проблем в квартиру может приехать Роспотребнадзор, проверить уровень аммиака и шума, а затем конфисковать животных и оштрафовать хозяина в случае нарушений, резюмировал депутат.

В свою очередь, зоопсихолог Мирослав Волков заявил, что инициатива не учитывает множество нюансов, например возможность спокойно содержать двух или трех кошек при помощи использования вертикального пространства – полочек и специальной мебели. Он заявил, что знаком с успешными примерами содержания животных в малогабаритных квартирах.

Законодательная инициатива депутата Марченко не учитывает, что животные бывают разные – как маленькие той-терьеры и миниатюрные ориенталы, так и кавказские овчарки и крупные мейн-куны, уточнил Волков.



Мирослав Волков зоопсихолог Как можно применять одинаковые нормативы ко всем? Важно учитывать темперамент животного и обстановку в квартире, ведь зачастую пространство адаптировано под питомца.

Кроме того, кому-то может нравиться, что собака спит на кровати, для кого-то это неприемлемо. Также собаке в квартире достаточно иметь свой уголок с лежанкой, где она будет отдыхать, но лишь при условии активного выгула и тренировок.



Мирослав Волков зоопсихолог Животные спят примерно по 15 часов в сутки. Таким образом, содержать нескольких зверей возможно при двух условиях: обеспечении им комфортного места и достаточной физической активности – для кошек это вертикальные структуры, а для собак – занятия на улице.

Поэтому гораздо разумнее ориентироваться на соблюдение санитарных правил: если люди хорошо ухаживают за своими 4–5 котами, не доставляя дискомфорта окружающих и никому не мешая, то их не стоит трогать.

Ранее депутат ГД Игорь Антропенко предложил запретить держать опасные породы собак в многоквартирных домах. Парламентарий утверждал, что в обществе растет раздражение из-за частых нападений этих животных. При этом президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский указывал, что введение запрета может привести к выбросу собак на улицу. Это, в свою очередь, создаст дополнительную нагрузку на приюты, которые и так переполнены.

