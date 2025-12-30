Ночные безостановочные "Ласточки" начнут курсировать между Москвой и Минском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночные безостановочные поезда "Ласточка" начнут курсировать между Москвой и Минском. Договоренность была достигнута с РЖД, рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, такая инициатива поможет пассажирам сократить время в пути, а также решит проблему с нехваткой билетов в праздничные дни.

Посол отметил, что транспортное сообщение между двумя столицами активно развивалось в течение двух последних лет. В расписании появились новые "Ласточки". С 15 декабря один из поездов курсирует в обоих направлениях. Два из десяти его вагонов – бизнес-класса.

Рогожник добавил, что планируется и межрегиональное железнодорожное сообщение. Например, поезда будут следовать из Смоленска в Витебск и Оршу, и наоборот. Маршруты будут субсидировать, тарифы будут комфортны как для россиян, так и для белорусов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия реализуют все договоренности между странами. Это касается как военно-технического сотрудничества, так и экономики.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в отношениях стран фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов. Правительства работают между собой "очень плотно". При этом "всегда находится" о чем поговорить.

