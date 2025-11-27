РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" из Москвы 31 декабря и 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Билеты на "Сапсаны" отправлением из Москвы 31 декабря и 1 января можно будет приобрести по фиксированной цене. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

В компании добавили, что в эти даты будет действовать акция для всех поездов "Сапсан". Стоимость билета экономкласса будет начинаться от 2 025 рублей 31 декабря. А 1 января – от 2 026 рублей. Поездка в базовом классе начинается от 1 832 рублей.

РЖД уточнили, что спецтариф будет зависть не от спроса и даты приобретения билета, а от категории места.

Ранее в РЖД продлили скидки на перевозки широкого спектра грузов на 2026 год. Льготные тарифы будут действовать как на внутренних маршрутах, так и в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг". Также продлилось действие комплекса тарифных решений, разработанных для стимулирования грузопотоков по коридору "Север – Юг".

