Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 13:08

Транспорт

РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" из Москвы 31 декабря и 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Билеты на "Сапсаны" отправлением из Москвы 31 декабря и 1 января можно будет приобрести по фиксированной цене. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

В компании добавили, что в эти даты будет действовать акция для всех поездов "Сапсан". Стоимость билета экономкласса будет начинаться от 2 025 рублей 31 декабря. А 1 января – от 2 026 рублей. Поездка в базовом классе начинается от 1 832 рублей.

РЖД уточнили, что спецтариф будет зависть не от спроса и даты приобретения билета, а от категории места.

Ранее в РЖД продлили скидки на перевозки широкого спектра грузов на 2026 год. Льготные тарифы будут действовать как на внутренних маршрутах, так и в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг". Также продлилось действие комплекса тарифных решений, разработанных для стимулирования грузопотоков по коридору "Север – Юг".

Читайте также


транспорт

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика