РЖД будут применять биометрию для посадки на поезда

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

Российские железные дороги будут применять биометрию для посадки пассажиров на поезда. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников на сессии "Транспортная неделя – 2025".

"Безусловно, мы участники эксперимента посадки по системе биометрии", – рассказал Колесников.

Применять такие меры начнут в самое ближайшее время.

Ранее гендиректор ООО "ВСМ-400" Маргарита Колосова сообщила о возможности бесшовного прохода на вокзал и посадка в поезд по биометрии на строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Свою презентацию по этой теме она представила на форуме "Общественный транспорт".