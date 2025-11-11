РЖД продлили систему скидок на грузоперевозки на 2026 год

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Правление РЖД продлило на 2026 год систему скидок на перевозки широкого спектра грузов, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

В публикации уточняется, что льготные тарифы будут действовать как на внутренних маршрутах, так и в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".

В частности, внутрироссийские перевозки ряда грузов на короткие расстояния остаются со скидкой 50%. Также льготы сохранятся на перевозки легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока до станций Московской железной дороги по территории России. Они будут осуществляться со скидкой 16,4%.

Кроме того, продолжит действовать скидка в 20% на транспортировку минеральной воды и газированных напитков со станций Иркутск и Батарейная до подмосковной станции Павшин. Скидка в 25% сохранится для перевозок медной руды со станции Реж на станции Верхняя и Ежевая, а также транспортировку медно-цинковой руды со станции Ивдель-I на станцию Верхняя.

Вместе с тем перевозчики смогут экономить 47% на перевозках трубной заготовки со станции Полевской на станцию Каменск-Уральский и 20,4% при транспортировке в рефконтейнерах со станции Селятино на станции Сергели и Джизак (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай.

Продолжит действовать и скидка в размере 50% на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана. Такая же экономия будет доступна для транспортировки бензина и дизельного топлива на станцию Отвага и ряд припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с последующей доставкой груза на станции Крымской железной дороги.

Отдельно в публикации отмечается, что до конца 2028 года сохранят свое действие скидки до 50% на перевозки легковых автомобилей в специализированном подвижном составе с ряда станций, расположенных в европейской части страны, при этом размер скидки будет зависеть от дальности перевозки.

Параллельно с этим продлевается на 2026 год действие комплекса тарифных решений, разработанных для стимулирования грузопотоков по международному транспортному коридору "Север – Юг".

Речь идет о перевозках черных металлов в вагонах через российско-казахстанские пограничные станции и через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог, на которые продолжит действовать скидка в 50%. Также на 20% дешевле останутся экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы, при условии следования груза через погранпереход Болашак – Серхетяка между Казахстаном и Туркменистаном.

Вместе с тем сохраняются льготы на:



перевозку грузов на экспорт через погранпереход Самур с дальнейшим следованием через азербайджано-иранский пограничный переход Астара – скидка до 50%;

экспортно-импортные перевозки в рефконтейнерах на станцию Астара (Азербайджан) через погранпереход Самур осуществляются – 20,4%;

перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани – 50%;

экспортные перевозки в вагонах зерновых и зернобобовых культур в направлении Ирана – через российско-казахстанские погранпереходы и через туркменские станции Сарахс или Акяйла – скидка 8,9%, действие которой установлено до конца 2030 года.

Ранее компания "ФПК" продлила на 2026 год скидки для пассажиров 60 лет и старше, а также при полном выкупе мест в купе. Размер льгот составляет от 10 до 20% в зависимости от категории, однако с 10 ноября 2025 года воспользоваться ими смогут исключительно граждане России.