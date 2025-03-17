ФАС установит скидку на билеты в поездах дальнего следования для детей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установит для детей в возрасте от 10 до 18 лет круглогодичную скидку на проезд в поездах дальнего следования. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как подчеркнула служба, скидка будет предоставляться независимо от формы обучения и без предъявления справки из образовательной организации. При посадке необходимо будет показать документ, удостоверяющий личность, – паспорт или свидетельство о рождении.

На сегодняшний день ребенок в возрасте до 5 лет может получить бесплатный проезд, если он не занимает отдельное место. При этом для детей до 10 лет существует детский тариф, составляющий от 35 до 70% от цены взрослого билета.

"Принятие приказов позволит повысить мобильность детей и подростков внутри страны, а также поспособствует решению задач по поддержке семей", – указала ФАС.

В России ввели скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении 5 марта. Соответствующее постановление было размещено кабмином.

Министерство транспорта России обсуждало возможность введения круглогодичной 50% скидки для проезда в поездах дальнего следования для детей в прошлом году. Тогда в ведомстве объяснили, что во время каникул детям нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать и изучать страну.

