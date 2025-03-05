В РФ ввели скидку 50% на билеты для детей в поездах дальнего следования

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В России ввели скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Это указывается в постановлении кабмина, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Федеральной антимонопольной службе: установить для пассажиров – граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий", – говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министерство транспорта России обсуждало возможность введения круглогодичной 50% скидки для проезда в поездах дальнего следования для детей в прошлом году. Тогда в ведомстве объяснили, что во время каникул детям нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать и изучать страну.

Соответствующее предложение было подготовлено министерством в начале октября 2024 года. Тогда говорилось, что льгота будет распространяться на железнодорожные билеты в плацкартных, общих и двухэтажных вагонах с четырехместными купе. При этом отпадет необходимость каждый раз предоставлять справку из учебного заведения.

Кроме того, скидка будет доступна не только школьникам, но и детям, находящимся на семейном образовании и самообразовании по состоянию здоровья и иным причинам, по которым получение справки из школы может быть недоступно. Получить ее также смогут студенты училищ, колледжей, техникумов и институтов.

