Минтранс хочет ввести круглогодичную скидку на проезд по ж/д для детей

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Министерство транспорта России обсуждает возможность введения круглогодичной 50% скидки для проезда в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет, пишет ТАСС.

Как отметил замминистра транспорта РФ Алексей Шило, на сегодняшний день появилось общее понимание о необходимости такого нововведения. Так, в ведомстве считают несправедливым действие скидки только в период с сентября по май.

Во время каникул детям нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать и изучать страну, подчеркнули в Минтрансе.

Соответствующее предложение было подготовлено министерством в начале октября. Тогда говорилось, что льгота будет распространяться на железнодорожные билеты в плацкартных, общих и двухэтажных вагонах с четырехместными купе. При этом отпадет необходимость каждый раз предоставлять справку из учебного заведения.

Кроме того, скидка будет доступна не только школьникам, но и детям, находящимся на семейном образовании и самообразовании по состоянию здоровья и иным причинам, по которым получение справки из школы может быть недоступно. Получить ее также смогут студенты училищ, колледжей, техникумов и институтов.